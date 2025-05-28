Buenos Aires: Zwischen Tango, Genuss und LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben besucht Buenos Aires – die Stadt des Tangos und der Leidenschaft. Mit Local Inés entdecken wir kulinarische Highlights wie Alfajores, Empanadas, Choripán und das beste Steak der Welt. San Telmo und La Boca verzaubern mit Flair, Farben und Fußball. Wenn die Nacht fällt, tanzt die Stadt – im Rhythmus des Tangos.