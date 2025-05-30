Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Felis Foodcheck: Katsu statt Schnitzel?

Kabel EinsFolge vom 30.05.2025
Felis Foodcheck: Katsu statt Schnitzel?

Felis Foodcheck: Katsu statt Schnitzel?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.05.2025: Felis Foodcheck: Katsu statt Schnitzel?

42 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Schon mal was von Katsu gehört? Nein? Dabei ist das „nur“ das Japanische Wort für: SCHNITZEL. Die essen die Japaner nämlich genauso gern wie wir. Nur mit Hähnchenfleisch und natürlich in völlig anderer Anrichte. Wie die aussieht, wie lecker das ist und ob der Trend sich ausbreiten sollte, unser Felis Foodcheck besucht Deutschlands erstes Katsu Restaurant in Berlin und testet es für uns aus.

Alle verfügbaren Folgen