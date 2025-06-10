Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Kulinarische Schätze aus der Fleischtheke

Kabel EinsFolge vom 10.06.2025
Kulinarische Schätze aus der Fleischtheke

Kulinarische Schätze aus der FleischthekeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.06.2025: Kulinarische Schätze aus der Fleischtheke

42 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Die Fleischtheke ist mehr als nur der Ort für klassische Schnitzel und Steaks – sie bietet eine Vielzahl an köstlichen, oft unbekannten Leckerbissen, die Ihren Gaumen überraschen werden. Vom zarten Iberico Schwein über geschmackvolles Knochenmark bis hin zu internationalen Spezialitäten. Denn hinter jedem Stück Fleisch verbirgt sich ein neues kulinarisches Abenteuer! Zusammen mit Fernsehkoch Andreas Hülsmann und Fleisch Sommelier Bernd Schneider zeigen wir ihnen unbekannte Leckerbissen.

Alle verfügbaren Folgen