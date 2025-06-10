Kulinarische Schätze aus der FleischthekeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.06.2025: Kulinarische Schätze aus der Fleischtheke
Die Fleischtheke ist mehr als nur der Ort für klassische Schnitzel und Steaks – sie bietet eine Vielzahl an köstlichen, oft unbekannten Leckerbissen, die Ihren Gaumen überraschen werden. Vom zarten Iberico Schwein über geschmackvolles Knochenmark bis hin zu internationalen Spezialitäten. Denn hinter jedem Stück Fleisch verbirgt sich ein neues kulinarisches Abenteuer! Zusammen mit Fernsehkoch Andreas Hülsmann und Fleisch Sommelier Bernd Schneider zeigen wir ihnen unbekannte Leckerbissen.