Kabel EinsFolge vom 17.01.2025
43 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

New York ist eine der meistbesuchten Städte der Welt. Wer die unzähligen Attraktionen sehen will, muss normalerweise tief ins Portemonnaie greifen. Doch das muss nicht sein. Bei der Suche nach New York for free Aktivitäten hilft Chefköchin Lili New York Experte Furious Pete. Der Kanadier ist regelmäßig in Manhattan und weiß wo es die schönsten Aussichten for free gibt, in welchem Park die besten kostenlosen Konzerte stattfinden und wo man umsonst eine stylische Frisur bekommt.

