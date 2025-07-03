Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Italien war gestern: Griechische Küche im Reality-Check mit Felicitas Then

Kabel Eins
Folge vom 03.07.2025
43 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Die griechische Küche überholt laut Taste Atlas erstmals die italienische im weltweiten Ranking. Köchin Felicitas Then nimmt das zum Anlass für einen Reality-Check und verpasst Klassikern wie Moussaka, Pita oder Saganaki einen modernen Twist. Mit Tipps von Gastronom Kostas aus dem Kreuzberger Restaurant „Weltlaterne“ entsteht ein kreatives Menü. Anfangs skeptisch, sind die Berliner Testesser am Ende begeistert.

