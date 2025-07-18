Kochen unter freiem Himmel - Mit Sascha MokhtarJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.07.2025: Kochen unter freiem Himmel - Mit Sascha Mokhtar
43 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Camping-Influencer Sascha Mokhtar zeigt auf Fehmarn, wie lecker Outdoor-Küche sein kann: Von Topflasagne über Pfannenpizza bis hin zu Döner mit Fleischwurst – gekocht wird mit Gaskocher, Raketenofen und Skotti-Booster. Mit einfachen Tricks, guten Zutaten und viel Kreativität beweist Sascha, dass Camping und Genuss sich perfekt ergänzen. Für alle, die draußen nicht auf gutes Essen verzichten wollen!