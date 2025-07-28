Plancha statt Rost: Der neue GrilltrendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.07.2025: Plancha statt Rost: Der neue Grilltrend
42 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12
Brandheißer Tipp für diese Saison: Grillen auf der Platte statt auf dem Rost. Eine „Plancha“ ist eine Art durchgängige Grillplatte. Steaks und Burger sollen ganz besonders kross werden. Kleinteiliges Grillgut, wie Spieße und Gemüse, fällt nicht durch den Rost. Und Soße darf hier sogar direkt auf den Grill. Grillweltmeister Klaus Breinig macht den Plancha Check!