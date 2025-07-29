Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.07.2025
43 Min. Ab 12

Wenn zwei Schwestern auf Pasta treffen, ist Chaos – und jede Menge Spaß – garantiert! Serena und Stella Loddo stürzen sich auf die wilde Welt der Pastagadgets: Von der elektrischen Spaghettigabel über den singenden Pastamann bis hin zum Pasta-Maker – nichts ist vor ihnen sicher. Ein spritziger Mix aus kulinarischem Spaß, Schwesternpower und viel, viel Pasta.

