Kabel EinsFolge vom 19.08.2025
42 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

Gedruckte Sneaker für die ganze Welt! Eine junge Firma aus Hamburg produziert mit über 200 3D-Druckern passgenaue Schuhe für große Marken wie Nike, Louis Vuitton und Moncler. Selbst Stars wie Justin Bieber, Cro und Lewis Hamilton tragen sie schon. Abenteuer Leben wirft einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Produktion und testet, wie gut die Schuhe wirklich passen.

