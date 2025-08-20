Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.08.2025: Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?
43 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Schnäppchen oder Schrott? Der niederländische Discounter Action lockt mit Mini-Preisen und Mega-Auswahl – von Sonnenbrillen über Ventilatoren bis hin zu Mixern. Aber was bekommt man für so wenig Geld wirklich? Sparfuchs Daniel Güldner nimmt fünf Sommerprodukte genau unter die Lupe: stylisch, praktisch, haltbar? Oder einfach nur billig? Der Test zeigt, wo sich Sparen lohnt und wo es eher rausgeschmissenes Geld ist!