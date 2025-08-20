Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?

Kabel EinsFolge vom 20.08.2025
Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?

Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.08.2025: Sparfuchs checkt Action - Wie gut sind die Billigprodukte wirklich?

43 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Schnäppchen oder Schrott? Der niederländische Discounter Action lockt mit Mini-Preisen und Mega-Auswahl – von Sonnenbrillen über Ventilatoren bis hin zu Mixern. Aber was bekommt man für so wenig Geld wirklich? Sparfuchs Daniel Güldner nimmt fünf Sommerprodukte genau unter die Lupe: stylisch, praktisch, haltbar? Oder einfach nur billig? Der Test zeigt, wo sich Sparen lohnt und wo es eher rausgeschmissenes Geld ist!

Alle verfügbaren Folgen