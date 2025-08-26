Zum Inhalt springenBarrierefrei
Welches Rinder-Steak-Produkt aus dem Supermarkt rockt, welches sollte man besser im Regal lassen? Wir gehen auf Einkaufstour, bringen ein vielversprechendes Sortiment von billig bis teuer an den Start und fackeln den Grill an. Gecheckt und bewertet wird unser Sortiment von Profi-Metzger Ali Gashi.

