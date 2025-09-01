Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-Böden

Kabel EinsFolge vom 01.09.2025
Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-Böden

Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-BödenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.09.2025: Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-Böden

42 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12

Design trifft Innovation: Künstler und Unternehmer Sascha Franke revolutioniert klassische Epoxidharzböden mit seiner Idee von Polyurethan-Designböden. Die Unikate sind lösemittelfrei, pflegeleicht und besonders kratzresistent. Von Dänemark aus liefert er seine Bodenkunst bis nach Monaco und Dubai. „Abenteuer Leben“ begleitet den Experten und zeigt, wie aus einer Vision echte Boden-Kunstwerke entstehen.

Alle verfügbaren Folgen