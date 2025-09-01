Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-BödenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.09.2025: Boden-Kunst deluxe – Sascha Franke und seine einzigartigen Design-Böden
42 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Design trifft Innovation: Künstler und Unternehmer Sascha Franke revolutioniert klassische Epoxidharzböden mit seiner Idee von Polyurethan-Designböden. Die Unikate sind lösemittelfrei, pflegeleicht und besonders kratzresistent. Von Dänemark aus liefert er seine Bodenkunst bis nach Monaco und Dubai. „Abenteuer Leben“ begleitet den Experten und zeigt, wie aus einer Vision echte Boden-Kunstwerke entstehen.