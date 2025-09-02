Der Camper-Retter: Thorben Hillmann hält Wohnmobile am LaufenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.09.2025: Der Camper-Retter: Thorben Hillmann hält Wohnmobile am Laufen
43 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Urlaub in Gefahr? Nicht mit Thorben Hillmann. Der 33-Jährige ist als Camper-Retter rund um Bremen im Dauereinsatz. Mit seiner mobilen Werkstatt repariert er Wohnmobile direkt vor Ort – ob Wasserpumpe, Gasanschluss oder Klappe. In der Hochsaison hat er bis zu vier Einsätze am Tag und zeigt dabei seine große Stärke: Improvisation. Auch Gasprüfungen und Mover-Checks gehören zu seinem Alltag. Für Stammkunden wie Vermieterin Sandra ist klar: Thorben ist unverzichtbar – und lebt seinen Traumjob.