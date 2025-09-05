Tokio erleben - Achims urbane EntdeckungstourJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.09.2025: Tokio erleben - Achims urbane Entdeckungstour
43 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Groß, laut, schrill – Tokio beeindruckt selbst Profis wie Achim Müller. Der Berliner Chefkoch erkundet die Shibuya-Kreuzung, die bunte Takeshita Street und Japans höchsten Turm, den Tokyo Skytree. Am Asakusa-Tempel taucht er in alte Traditionen ein, Akihabara begeistert Technikfreaks und Gamer. Achim entdeckt Tokios urbane Highlights, schrille Selfie-Spots, kulinarische Leckereien und moderne sowie historische Facetten der Megametropole.