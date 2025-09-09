Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sindJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.09.2025: Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sind
42 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Zum achten Mal in Folge wurde Finnland laut dem international anerkannten World Happiness Report zum glücklichsten Land der Welt gewählt. Um herauszufinden, woran das liegt, begibt sich Achim auf einen Trip durch das sommerliche Finnland. In Helsinki trifft er DJ Orkidea, einen der angesagtesten Party-Macher des Landes, der sich selbst als "Happiness Hacker" bezeichnet. Sind alle Finnen so glücklich wie Orkidea? Um das herauszufinden, reist Achim weiter durch das ganze Land.