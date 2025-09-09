Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sind

Kabel Eins
Folge vom 09.09.2025
Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sind

Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sindJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.09.2025: Finnlands Geheimnis: Warum hier die Menschen am glücklichsten sind

42 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

Zum achten Mal in Folge wurde Finnland laut dem international anerkannten World Happiness Report zum glücklichsten Land der Welt gewählt. Um herauszufinden, woran das liegt, begibt sich Achim auf einen Trip durch das sommerliche Finnland. In Helsinki trifft er DJ Orkidea, einen der angesagtesten Party-Macher des Landes, der sich selbst als "Happiness Hacker" bezeichnet. Sind alle Finnen so glücklich wie Orkidea? Um das herauszufinden, reist Achim weiter durch das ganze Land.

