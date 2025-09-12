Quokka-Fieber: Das Geheimnis hinter den süßesten Selfies der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.09.2025: Quokka-Fieber: Das Geheimnis hinter den süßesten Selfies der Welt
42 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Sie sind klein, niedlich und weltberühmt: Quokkas, die Beuteltiere aus Australien, haben mit ihrem Lächeln Millionen Fans erobert. Vor allem Selfies mit ihnen sind ein viraler Hit – sogar Stars wie Roger Federer machten schon mit. Doch was steckt wirklich hinter dem Hype? Reporter Daniel reist nach Rottnest Island, einen der wenigen Orte mit Quokkas in freier Wildbahn. Dort zeigt er, wie das perfekte Foto gelingt, worauf Touristen achten sollten – und wo der Selfie-Trend seine Schatten hat.