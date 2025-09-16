Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 16.09.2025
42 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Profi-Koch Achim Müller wagt sich an die verrücktesten, viralen Foodtrends! Von der "Brizza" über Monster-Pommes bis zum süßen Bananen-Hotdog - hier wird Fastfood völlig neu interpretiert. Doch welche Kreationen bringen den erfahrenen Koch an seine Grenzen? Die Antwort um 16.55 Uhr bei Abenteuer Leben täglich – mit Madita von Hülsen.

