Abenteuer Leben täglich
43 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Ein komplettes Gourmet-Menü in nur 6 Minuten? Klingt verrückt, aber TV-Koch Semi Hassine stellt sich genau dieser Challenge! Auf dem Teller landen zarte Kalbsfilet-Medaillons, selbstgemachte Kartoffelchips und eine schnelle, aber edle Sauce Béarnaise. Und das alles in der Zeit, in der andere noch auf ihren Lieferdienst warten! Ein kulinarisches Experiment zwischen Hochgenuss und Highspeed kann das schmecken?