Marcel Remus: Auf Villensuche im Paradies
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.09.2025: Marcel Remus: Auf Villensuche im Paradies
43 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Luxusmakler Marcel Remus öffnet auf Mallorca wieder die Türen zu Traumvillen. Das Ehepaar Hoffmann ist diesmal auf der Suche nach ihrem persönlichen Paradies. Mit einem beachtlichen Budget wollen sie Sonne, Meer und Eleganz vereinen. Ob stylische Finca oder moderne Villa mit Infinity-Pool – alles ist möglich! Remus kennt die heißesten Objekte und verhandelt mit Charme und Cleverness. Ein unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen des High-End-Immobilienmarkts!