Bier vom Herd: So gelingt das Hefeweizen für unter 50 Euro
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.09.2025: Bier vom Herd: So gelingt das Hefeweizen für unter 50 Euro
42 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Bier brauen in der eigenen Küche? Sünje und Jörg zeigen, wie’s geht: Mit Wasser, Malz, Hopfen und Geduld entsteht für unter 50 Euro ein vollmundiges Hefeweizen. Abenteuer Leben begleitet den Brauprozess vom Schroten übers Maischen bis zum Abfüllen und liefert Tipps für Anfänger – von der optimalen Temperatur bis zur perfekten Schaumkrone. Selbstgebrautes Bier wird so zum echten Geschmackserlebnis und DIY-Abenteuer, das stolz macht wie ein Braumeister.