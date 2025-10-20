Kaffee mal anders: Die verrücktesten Sorten 2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.10.2025: Kaffee mal anders: Die verrücktesten Sorten 2025
Kaffee ist und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen – und die Kaffeewelt wird immer experimentierfreudiger. Dieses Jahr sorgen Sorten wie Maracuja Espresso Sour, Pistazien-Kaffee oder Champagner-Kaffee für Gesprächsstoff. Barista Mike Schumann aus Frankfurt und Kaffeefan Sofia Kalaitzidou testen fünf spannende Kreationen und finden heraus, welche Trends tatsächlich begeistern und welche nur außergewöhnlich klingen.