Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 28.10.2025
Folge vom 28.10.2025: Die Schuh-Revolution aus dem 3D-Drucker

43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Eine junge Firma aus Hamburg will die Schuhwelt revolutionieren – mit 3D-Druck! Über 200 Drucker produzieren dort Schuhe für große Marken wie Nike, Louis Vuitton und Moncler. Auch Promis wie Justin Bieber oder Lewis Hamilton tragen sie schon. Moderatorin Madita van Hülsen besucht die Produktion, erfährt, wie die Hightech-Schuhe entstehen, und lässt sich ihr eigenes Paar anfertigen.

