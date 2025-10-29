Das Rumpsteak-Beet - So schräg kann Kochen sein!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.10.2025: Das Rumpsteak-Beet - So schräg kann Kochen sein!
Folge vom 29.10.2025
Durch Schoko-Kugeln, Riesen-Sushi und Steak-Torten haben sie sich schon geschlemmt, jetzt wartet das nächste Highlight: das Rumpsteak-Beet! Thomas Müller und Rudi Zinner, die Koch-Video-Checker von „Abenteuer Leben täglich“, nehmen das ungewöhnliche Rezept unter die Lupe. Wie wird aus Fleisch ein Beet? Und schmeckt das überhaupt? Mit viel Humor, Neugier und jeder Menge Appetit testen die beiden das verrückte Trendgericht.