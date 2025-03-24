Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 24.03.2025
43 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Enrico Panattoni erfand das Stracciatella-Eis in Bergamo aus übrig gebliebenen Schokoladen-Ostereiern. Heute stellt sein Enkel Niccolò das Rezept nach über 60 Jahren noch immer nach. Abenteuer Leben war vor Ort, um zu sehen, wie das sahnige Eis zubereitet wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Weiterentwicklungen und Varianten des Klassikers, die Eisexperten aus Rimini und Deutschland auf der SIGEP in Rimini verraten haben. Ein Film über Stracciatella gestern und heute.

