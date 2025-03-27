Lieferdienst vs. Koch: Wer zaubert den besseren Smash Burger und Cheesecake?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.03.2025: Lieferdienst vs. Koch: Wer zaubert den besseren Smash Burger und Cheesecake?
43 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Lieferdienst vs. Koch: Wer ist schneller, günstiger und was schmeckt besser? Koch Roman Kadletz nimmt die Herausforderung an. Diesmal auf dem Menü-Plan: Zwei amerikanische Klassiker – ein Smash Burger mit Chili- Cheese- Fries und als Dessert ein Cheesecake.