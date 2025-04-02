Steakdöner: Gökhan Almaz setzt Fast-Food-TrendJetzt kostenlos streamen
Inmitten der beliebten Fast-Food-Kultur hat sich Gökhan Almaz mit seinem Imbiss einen Namen gemacht und präsentiert seinen neuesten Coup: den Steakdöner. Dieser hat nicht nur Fans der klassischen Variante überzeugt, sondern auch einige, die auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen sind. Er ist wortwörtlich in aller Munde.