Kabel EinsFolge vom 09.04.2025
43 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Spielen ist total angesagt, egal ob Brettspiele, Computergames oder Spiele mit vollem Körpereinsatz, die besonders junge Erwachsene ansprechen sollen. Aber was genau sind denn die neuesten Trends am Markt? Um das herauszufinden hat sich unser Gamingexperte Marc Bosch auf der weltgrößten Spielwarenmesse für uns umgesehen.

