Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 10.04.2025
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.04.2025: DIY-Challenge: So wird deine TV-Wand zum Hingucker – auch ohne Handwerker-Talent

42 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Die Challenge: langweilige Fernsehwand wird zum stylischen Hingucker! Und das Beste daran: die geile TV-Wand kann man selber machen, auch, wenn man nicht handwerklich begabt ist. Nena und Bogo machen‘s mit einer DIY-Anleitung aus dem Netz. Und wie weit man damit kommt, das checken wir heute: Wie gut funktionieren Anleitungen aus dem Internet?

