Folge vom 16.12.2025: Lernen vom Back-Profi: Leopardenbrot, Pizzaburger & Co.
Bäckermeister Axel Schmitt zeigt seine neuesten, unwiderstehlichen Kreationen. Ein Leopardenbrot aus luftigem Briocheteig – besondere Optik und extrem lecker. Dazu scharfe Jalapeño-Käse-Grilltaler, mit wenig Zutaten und wenig Aufwand schnell gemacht. Als weiteres Highlight: ein Pizzaburger, der zwei der besten Gerichte überhaupt vereint. Hier lernt man direkt vom Profibäcker, wie sich diese besonderen Rezepte mit einfachen Handgriffen auch Zuhause perfekt nachbacken lassen.