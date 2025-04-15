Das Dub-Ei ist da! Der süßeste Oster-Hack im Dubai-StyleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.04.2025: Das Dub-Ei ist da! Der süßeste Oster-Hack im Dubai-Style
42 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Dubai Schoki 2.0: Wir haben den ultimativen Oster-Hack: Denn für uns kommt nach der Dubai-Schoki - ganz klar - das Dub-Ei! Top-Chocolatier Eberhard Schell aus Gundelsheim hat für uns das schnelle und einfache DIY-Rezept für zu Hause – ganz ohne Spezialwerkzeug. Auf geht’s zur Hasenparty mit dem leckeren Oster-Ei aus Pistaziencreme und Engelshaar…echt Dubai-Style – versprochen!