Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Pizzahype im Härtetest – mit Achim Müller

Kabel EinsFolge vom 22.04.2025
Pizzahype im Härtetest – mit Achim Müller

Pizzahype im Härtetest – mit Achim MüllerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.04.2025: Pizzahype im Härtetest – mit Achim Müller

43 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Das Netz ist voll mit Pizzarezepten – schnell, easy, angeblich mega lecker. Aber stimmt das auch? Profikoch Achim Müller macht den Härtetest: Er checkt, was wirklich schmeckt. TikTok-Hype, YouTube-Klassiker, Insta-Fail? Achim nimmt kein Blatt vor den Mund. Mal lustig, mal kritisch, aber immer ehrlich. Achim macht den Hack Check!

Alle verfügbaren Folgen