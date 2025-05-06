Frischer Wind fürs Outdoor-Glück: f.re.e 2025 mit MaditaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.05.2025: Frischer Wind fürs Outdoor-Glück: f.re.e 2025 mit Madita
42 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Ob bewährte Zelte in neuem Design, moderne mobile Toiletten oder das innovative SUP 3.0 – die Freizeitmesse f.re.e 2025 in München zeigt, was Aktivurlauber und Outdoorfans begeistert. Moderatorin Madita ist auf der Suche nach den spannendsten Trends und entdeckt dabei Altbekanntes mit frischem Twist und echte Neuheiten zum Staunen.