Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der Küche

Kabel EinsFolge vom 08.05.2025
Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der Küche

Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der KücheJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.05.2025: Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der Küche

43 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Die Mikrowelle - seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Küche weg zu denken. Außer Erhitzen und Auftauen geht aber noch viel mehr. Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler zeigen, was man kulinarisch so zaubern kann - von Coq au Vin bis Cheesecake.

Alle verfügbaren Folgen