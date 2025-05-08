Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der KücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.05.2025: Mehr als nur Aufwärmen – die Mikrowelle als Geheimwaffe in der Küche
43 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Die Mikrowelle - seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Küche weg zu denken. Außer Erhitzen und Auftauen geht aber noch viel mehr. Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler zeigen, was man kulinarisch so zaubern kann - von Coq au Vin bis Cheesecake.