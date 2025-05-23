Europas XXL-Wohnwagen: Der rollende Riese aus Schweden!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.05.2025: Europas XXL-Wohnwagen: Der rollende Riese aus Schweden!
42 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Er sieht aus wie ein ICE der Deutschen Bahn. Er ist auch in etwa so groß wie ein Wagon der Berliner U-Bahn. Er ist ein XXXL Wohnwagen – der Imperial 1000TDL von Kabe. Laut Hersteller und Fachpresse ist er zur Zeit der längste, der in Europa in Serie produziert wird. Der Schwede hat die Länge 11Meter 60. Und damit ein Fall für unseren Abenteuer Leben Experten Lothar Langehegermann.