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Abenteuer Leben täglich

Penne, Caprese, Pfannenbrot – was kann da schiefgehen?

Kabel EinsFolge vom 07.07.2026
Penne, Caprese, Pfannenbrot – was kann da schiefgehen?

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.07.2026: Penne, Caprese, Pfannenbrot – was kann da schiefgehen?

28 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Chefkoch Achim Müller stellt seine Nachwuchsköche vor eine auf den ersten Blick scheinbar einfache Aufgabe. Penne all’arrabbiata, Tomatensalat Caprese und frisch gebackenes Pfannenbrot – was soll dabei schon groß schiefgehen? Die Antwort lautet: so ziemlich alles. Wenn Chili, Teig, Timing und jede Menge Nervosität aufeinandertreffen, ist das Küchenchaos praktisch vorprogrammiert. Kleine Fehler, hektische Momente und so manche Überraschung sorgen dabei für jede Menge Trubel und Spannung am Herd.

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