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Abenteuer Leben täglich

Dolce Vita mit Achim Müller

Kabel EinsFolge vom 10.07.2026
Dolce Vita mit Achim Müller

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.07.2026: Dolce Vita mit Achim Müller

43 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Mit dem Riva-Boot über den Gardasee schießen, Champagner mit Limoncino schlürfen und am Ufer das vielleicht beste Eis Italiens genießen: Willkommen im Dolce Vita. Eingeladen ins elegante Hotel Fasano trifft Achim Müller auf Sternekoch Maurizio Bufi, der im Michelin-Restaurant "Il Fagiano" den Ton angibt. Bevor gekocht wird, zeigt der stolze Italiener seinem Gast erstmal, wie Genuss wirklich aussieht: im Topolino vorbei an Panoramen, hinein in eine Olivenöl-Manufaktur und weiter in eine Limonaia.

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