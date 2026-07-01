Fischstäbchen – ganz frisch, ganz schnellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.07.2026: Fischstäbchen – ganz frisch, ganz schnell
43 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Spitzenkoch Christian Henze stellt sich seiner nächsten kulinarischen Mutprobe: In nur fünf Minuten will er Fischstäbchen mit Kartoffeltalern auf den Teller zaubern. Doch die Frage ist: Schafft er das in so kurzer Zeit? Dafür bereitet er alles selbst zu – vom Panieren des Fisches über die Remoulade bis hin zur Kartoffelbeilage. Multitasking ist gefragt, denn der Küchenklassiker soll komplett frisch und blitzschnell gelingen. Am Ende wird verkostet: Kann auch der Geschmack überzeugen?