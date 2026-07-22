Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.07.2026: Mallorca trifft Küchenchaos
43 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Tapas Time! Saftige Albondigas, prima Patatas Bravas und herrlich krosse Croquetas – das kredenzt Chefkoch Achim Müller diesmal mit jeder Menge guter Laune. Und zwar direkt auf der traumhaften Ferieninsel Mallorca. Doch Achim lässt natürlich auch wieder junge Möchtegern-Köche an den Herd. Die beweisen einmal mehr, wie es garantiert nicht geht. Ganz ohne Rezept, ohne Plan und mit jeder Menge Chaos. Ob am Ende trotzdem etwas Essbares auf den Tellern landet? Jugend kann nicht kochen – auf Mallorca!