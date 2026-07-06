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Abenteuer Leben täglich

Die Tricks des Rabattkönigs

Kabel EinsFolge vom 06.07.2026
Die Tricks des Rabattkönigs

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.07.2026: Die Tricks des Rabattkönigs

42 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Torsten Heinze gilt als Deutschlands inoffizieller „Rabattkönig“ und zahlt beim Einkaufen seit Jahren kaum noch den vollen Preis. Mit Cashback, Gratis-Testaktionen und App-Rabatten senkt er die Kosten bei nahezu jedem Einkauf. Reporter Daniel begleitet ihn auf seiner Schnäppchenjagd und will herausfinden, wie viel sich mit den richtigen Strategien tatsächlich sparen lässt – und ob wirklich jeder so günstig einkaufen kann. Dabei verrät Torsten, wie seine Sparmethoden genau funktionieren.

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