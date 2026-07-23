Grill-Gadgets: Glut oder Flop?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.07.2026: Grill-Gadgets: Glut oder Flop?
42 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Grillen wie die Profis – oder doch nur teurer Internet-Hype? Starkoch Christian Henze und Reporter Tobi nehmen die angesagtesten Grillgadgets aus dem Netz unter die Lupe. Vom Geflügelhalter über den Döner-Spieß bis hin zum Branding-Eisen wird getestet, gegrillt und gelacht. Welche Helfer sorgen wirklich für das perfekte BBQ – und welche landen schneller in der Schrottkiste als auf dem Grill? Christian und Tobi liefern den großen Gadget-Check mit jeder Menge Feuer, Geschmack und Überraschungen.