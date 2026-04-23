Zweite Chance für alte GeräteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.04.2026: Zweite Chance für alte Geräte
42 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Ob Rührgerät, Espressokocher oder Rennbahn – wenn Geräte den Geist aufgeben, landen sie oft vorschnell im Müll. Dabei steckt in vielen noch echtes Potenzial. Dass Reparaturen weder kompliziert noch teuer sein müssen, zeigen die Profis Bernhard und Nico. Ob alter Plattenspieler, Discman, Kaffeemaschine, Controller oder eine Küchenwaage: Gemeinsam nehmen sie unter die Lupe, was sich reparieren lässt – und was wirklich entsorgt werden muss. So wird klar: Wegwerfen ist oft nicht nötig.