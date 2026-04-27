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Abenteuer Leben täglich

Temu-Küchengeräte im Praxistest

Kabel EinsFolge vom 27.04.2026
Temu-Küchengeräte im Praxistest

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.04.2026: Temu-Küchengeräte im Praxistest

42 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Shoppen wie ein Milliardär – ist das mehr als nur ein Versprechen? Der Online-Marktplatz Temu lockt auch in Deutschland mit extrem niedrigen Preisen und einer riesigen Produktauswahl. Doch wie steht es um Qualität und Sicherheit der Artikel? Kimmo Wiemann nimmt das genauer unter die Lupe. Gemeinsam mit Chefkoch Stefan Kölsch testet er vier Küchengeräte – vom Handmixer bis hin zur Knetmaschine – und prüft, was die günstigen Produkte im Alltag leisten. Können die Schnäppchen wirklich überzeugen?

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