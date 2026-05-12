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Abenteuer Leben täglich

Fingerfood vom 800-Grad-Grill

Kabel EinsFolge vom 12.05.2026
Fingerfood vom 800-Grad-Grill

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.05.2026: Fingerfood vom 800-Grad-Grill

13 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Profikoch Timo Hinkelmann zeigt heute kreative Fingerfood-Ideen vom 800-Grad-Oberhitzegrill. Alle Rezepte sind schnell gemacht und einfach umzusetzen. Den Auftakt machen koreanische Hackbällchen – dazu erklärt der Profi Schritt für Schritt, worauf man beim Oberhitzegrill achten muss, damit das Fleisch schön saftig bleibt und nicht verbrennt. Danach gibt es Hot Honey Pizza mit Burrata und Honig, knusprige Popcorn-Shrimps mit Pankomehl, gefüllte Mini-Paprika sowie abschließend saftige Mini-Burger.

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