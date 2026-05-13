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Abenteuer Leben täglich

Porto erleben mit Tobi & Nick: Geheimtipps & Genussmomente

Kabel EinsFolge vom 13.05.2026
Porto erleben mit Tobi & Nick: Geheimtipps & Genussmomente

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.05.2026: Porto erleben mit Tobi & Nick: Geheimtipps & Genussmomente

42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Die portugiesische Großstadt Porto begeistert mit historischen Gassen, beeindruckenden Aussichtspunkten und echtem Portugal-Flair. Tobi & Nick erkunden die Highlights der Stadt, probieren frische Pastel de Nata, machen eine Bootstour auf dem Douro und besuchen ein traditionelles Portweingut. Zwischen Altstadt, Kulinarik und besonderen Orten erleben sie die authentische Seite Portos. Mit ehrlichen Eindrücken, Geheim- und Spartipps zeigen sie, ob sich Porto wirklich als Städtetrip lohnt.

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