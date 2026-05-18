Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.05.2026: Italiens süßeste Trends
42 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
The Taste-Gewinner Pako Ködel reist zur internationalen Eismesse SIGEP nach Rimini. Dort taucht der Food-Experte in die Welt von Gelato, Schokolade und Desserts ein und entdeckt die spannendsten Food- und Eis-Trends. Neben klassischen Sorten testet Pako auch Kreationen wie salziges Eis oder Eis mit Biergeschmack. Außerdem schaut er den Profis bei der Herstellung über die Schulter und erfährt, wie neue Sorten entstehen. Zum Abschluss entwickelt er selbst ein Eis mit Käsespätzle-Geschmack.