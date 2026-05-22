"King of Favela": Rio hautnahJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.05.2026: "King of Favela": Rio hautnah
43 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Camilo Coelho aus Rio gilt als "King of Favela". Anders als viele Kollegen berichtet er nicht über Gewalt und Drogen, sondern über die Menschen der Favelas - bescheiden, erfinderisch und voller Lebensfreude. Dafür gaben ihm die Bewohner den Titel "King of Favela". Mit Camilo ist "Abenteuer Leben" selbst in Vierteln willkommen, die als gefährlich gelten.