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Abenteuer Leben täglich

Achim Müllers kulinarische Weltreise

Kabel EinsFolge vom 26.05.2026
Achim Müllers kulinarische Weltreise

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.05.2026: Achim Müllers kulinarische Weltreise

42 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Grüne Woche in Berlin – internationale Spezialitäten aus über 60 Ländern unter einem Dach! Kultkoch Achim Müller begibt sich auf kulinarische Weltreise und entdeckt seine Top 3 Food-Favoriten. Er erfährt, warum die Holländer ihre Stroopwaffels lieben, was Portugals berühmtes Sandwich so besonders macht und probiert Nationalgerichte aus Peru und Uganda. Dabei darf Achim sogar selbst Hand anlegen und zubereiten, was später auf seinem Teller landet.

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