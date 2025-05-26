Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Polizei-Großkontrolle in Jesteburg bei Hamburg

Kabel EinsFolge vom 26.05.2025
60 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Die Polizisten Christoph Gleicher und Alena Tibke gehören zu einer Einheit, die heute Fahrzeuge und ihre Fahrer kontrolliert. Der Schwerpunkt. Alkohol und Drogen. Bei einem Alkohol- und Reaktionstest fällt ein Fahrer besonders auf. Bei der Überprüfung der Personalien finden die Polizisten heraus: er ist kein unbeschriebenes Blatt.

