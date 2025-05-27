Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin ErfurtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.05.2025: Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin Erfurt
61 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Tierärztin Melanie Reinhardt macht mit ihrer mobilen Tierarztpraxis Hausbesuche. Ihre Patienten heute: drei Wellensittiche. Bei ihnen steht die jährliche Untersuchung an. Außerdem sollen ihnen die Krallen gekürzt werden. Dafür muss Melanie Reinhardt die Tiere mit der Hand einfangen. Das passt den Wellensittichen gar nicht. Sie wehren sich mit aller Kraft!