Thema u. a.: Tierretterin Coco und Tuningkontrolle HildesheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.08.2025: Thema u. a.: Tierretterin Coco und Tuningkontrolle Hildesheim
61 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Coco Freudenberg vom Tiernotruf Düsseldorf ist heute wieder im Einsatz. Auf einem Schulhof in Düsseldorf wird seit Tagen ein Eichhörnchen gesehen. Es sucht die Nähe zu Menschen. Vermutlich findet es allein keine Nahrung mehr. Die Tierretterin macht sich auf dem Weg.