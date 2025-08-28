Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.08.2025
61 Min.Ab 12

Coco Freudenberg vom Tiernotruf Düsseldorf ist heute wieder im Einsatz. Auf einem Schulhof in Düsseldorf wird seit Tagen ein Eichhörnchen gesehen. Es sucht die Nähe zu Menschen. Vermutlich findet es allein keine Nahrung mehr. Die Tierretterin macht sich auf dem Weg.

